سناب شات تختبر تصميمين جديدين

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سناب شات بدأت الشركة المالكة للتطبيق بإجراء اختبارات على تصميمين جديدين للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس.

وقالت شركة سناب شات إنها ستعتمد أحد التصميمين ليكون التصميم الرسمي للتطبيق خلال هذا العام.

وأكدت الشركة أن التصميم الأول سيقدم واجهة جديدة لخرائط سناب، ومقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بالتطبيق، في حين سيعرض التصميم الثاني الأخبار العاجلة ضمن ملخصات سريعة تظهر في أوقات معينة لدعم قسم الاستكشاف.

وفي حال اعتمدت الشركة أحد التصميمين سيصبح سناب شات مكونا من 5 أقسام عوضا عن 3، وسيكون المستخدم قادرا على التنقل بين هذه الأقسام بالنقر على القسم المختار عوضا عن التمرير.

وقال الشركة إن القسم الأول في التطبيق سيكون لخريطة سناب شات، والثاني للدردشة مع الأصدقاء، والثالث لواجهة الكاميرا الأمامية، والرابع لقسم الاستكشاف، والخامس للمحتوى الأصلي الخاص بالتطبيق من برامج وفيديوهات.

وقالت شركة سناب إنها ستدمج بعض الأقسام من أجل عرضها في تبويب مستقل لمنحها أهمية أكبر.

ويعد تطبيق سناب شات من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية، ويصل عدد المستخدمين النشيطين يوميا لـ218 مليون شخص.

يذكر أن آخر تحديث للتطبيق كان منذ 3 أعوام وأدى لخسارة التطبيق لـ2% من المستخدمين بسبب التغيير الجذري الذي قامت به الشركة بشكل مفاجئ.

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