دراسة تكشف أفضل طريقة لإبعاد الاكتئاب

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعة كوليج البريطانية أن ممارسة الأنشطة البدنية خلال النهار وبشكل مستمر تحمي المراهقين من الاكتئاب.

وشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت سيكاتري 4257 مراهقا أعمارهم 12، 14، 16 عاما، وطلب منهم ارتداء جهاز مخصص لقياس النشاط البدني لمدة 3 أيام.

وأظهرت الدراسة أن كل ساعة نشاط بدني ساهمت في خفض الاكتئاب عند سن الـ18 بنسبة 11.1% لمن كانوا في سن 12، و 7.8% لسن الـ14، و9.6% لسن الـ16 عاما.

وفسر الباحثون هذه النتائج بأهمية التعرض لأشعة الشمس خلال النهار، وممارسة النشاط البدني خارج المنزل بشكل مستمر.

وحذر الباحثون من خطورة بقاء المراهقين في المنزل لساعات طويلة دون ممارسة أي نشاطات بدنية وبخاصة خلال النهار.

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