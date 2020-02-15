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دراسة تكشف أفضل طريقة لإبعاد الاكتئاب

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعة كوليج البريطانية أن ممارسة الأنشطة البدنية خلال النهار وبشكل مستمر تحمي المراهقين من الاكتئاب.

وشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت سيكاتري 4257 مراهقا أعمارهم 12، 14، 16 عاما، وطلب منهم ارتداء جهاز مخصص لقياس النشاط البدني لمدة 3 أيام.

وأظهرت الدراسة أن كل ساعة نشاط بدني ساهمت في خفض الاكتئاب عند سن الـ18 بنسبة 11.1% لمن كانوا في سن 12، و 7.8% لسن الـ14، و9.6% لسن الـ16 عاما.

وفسر الباحثون هذه النتائج بأهمية التعرض لأشعة الشمس خلال النهار، وممارسة النشاط البدني خارج المنزل بشكل مستمر.

وحذر الباحثون من خطورة بقاء المراهقين في المنزل لساعات طويلة دون ممارسة أي نشاطات بدنية وبخاصة خلال النهار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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