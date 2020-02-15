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“قناع كورونا” يضع فتاة بموقف محرج

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت أمريكية تدعى “أماندا أولمن” من مدينة ديربورن في ولاية ميشغيان الأمريكية، لموقف محرج أثناء زيارتها لأحد المصارف.

ودخلت أماندا المصرف وهي مرتدية قناعا أسود عليه صورة أسنان بيضاء للحماية من فيروس كورونا، وعندما وصلت إلى الموظف طلب منها نزع القناع رغم معرفته لها، وقال لها إن هذه هي سياسة البنك.

ورفضت أماندا نزع القناع لأنها تعاني من ضعف في المناعة وترتدي القناع لتحمي نفسها من الإصابة بكورونا، ولأنها لم تجد مبررا لطلب الموظف كونه عرف من تكون وتحقق من هويتها.

وعندما أصرت على رفضها قام الموظف بالضغط على زر الأمن ليقوم رجال الأمن باحتجازها حتى وصول الشرطة.

وعبّرت أماندا عن غضبها من تصرف المصرف معها، وقالت إنها تتعامل معه منذ 5 سنوات والجميع يعرفها، وإنها لم تتوقع أن ينتهي المطاف بها للشرطة.

من جانبه تقدم المصرف باعتذار لأماندا، ولكنه أكد لها أن سياسته تقتضي نزع أي شيء على الوجه من أجل حماية الموظفين والعملاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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