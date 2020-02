طفل ينقذ 7 أشخاص وكلبا من الاحتراق

منح الطفل لقب “رجل إطفاء فخري”

تحول طفل أمريكي إلى بطل شعبي بعد إنقاذه لعائلته من موت محتم بسبب اندلاع حريق في منزله أثناء نومهم، في مقاطعة براتو في ولاية جورجيا.

واستيقظ الطفل نواه ودز (5 سنوات) بعد أن شعر بالنيران تلتهم منزل عائلته، ليتحرك على الفور وينقذ أخته الصغيرة التي كانت نائمة بجانبه، والتي تبلغ من العمر عامين فقط بإخراجها من النافذة، ليعود ويخرج كلبها بشكل عاجل.

وبحسب الصحف الأمريكية، فقد تدخل الطفل لإنقاذ منزل عمه المجاور الذي امتد الحريق إليه، والذي يسكن فيه جده وأربعة أفراد من عائلته، وقام بإيقاظ جميع أفراد العائلة قبل أن تلتهم النيران المنزل، بحسب موقع “توداي”.

وقال جد الطفل في تصريح له بعد الحادث: “لقذ أنقذ حفيدي حياتنا.. كنا غارقين في النوم، ولم نشعر بما يجري حولنا”.

وكرمت دائرة الإطفاء في الولاية الطفل ومنحته لقب “رجل إطفاء فخري” بحضور حاكم الولاية وأفراد أسرته والمجتمع المدني.

