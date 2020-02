الصمغ العربي يعالج المفاصل والجهاز الهضمي والكلى

فوائد الصمغ العربي كثيرة منها علاجأمراض الكلى [انترنت]

فوائد الصمغ العربي للمفاصل فعّالة جداً بعد التجربة. فبسبب نمط الحياة الخامل وزيادة الوزن وعدم مزاولة التمارين الرياضية قد يُصاب المرء بآلام العظام والمفاصل.



فوائد الصمغ العربي للمفاصل

يعد الصمغ العربي من أهم وأكثر طرق علاج آلام المفاصل فعالية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين “دي” D، الذي يتسبب نقصه في الإصابة بمرض خشونة المفاصل والتهاب المفاصل الحادّ.

كما يساعد فيتامين D الذي يحتوي عليه الصمغ العربي، في الحفاظ على نسبة الفسفور والكالسيوم داخل العظام، والتي يتسبب نقص أي منهما في تأخر نمو العظام.

ويعمل الصمغ العربي على تسريع شفاء الكسور والكثير من إصابات المفاصل والعظام.

هذا ويعتمد سكان عدد كبير من الدول الإفريقية على التداوي بالصمغ العربي، الذي يعدُّ علاجاً شعبياً شهيراً لالتهابات المفاصل، حيث تقوم المادة الصمغية، التي يتكوّن منها الصمغ العربي، بمنع إنتاج جزيئيات رئيسة مسببة للالتهاب في المفاصل، ما يساعد على منع تآكل الأنسجة الغضروفية، التي تتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

فوائد الصمغ العربي للعظام

لا يقتصر دور الصمغ العربي على علاج آلام المفاصل فقط، حيث يمتد تأثيره للعظام أيضاً، إذ يساهم في الوقاية من هشاشة العظام، كما يعمل على مدّ الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في تقليل معدل الإصابة بالكسور. بالإضافة إلى أنه يساهم في الحفاظ على نمو العظام بطريقة سليمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد بدوره في تعزيز صحة العظام لا سيما بعد سن الثلاثين، حيث تبدأ نسبة الكالسيوم في التراجع بشكل نسبي.

وينصح الكثير من الأطباء النساء في سن اليأس بتناول الصمغ العربي، لأنه يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام في هذه المرحلة العمرية.

فوائد الصمغ العربي في علاج أمراض الكلى

يلعب الصمغ العربي أيضاً دوراً هاماً في التخلص من آلام الظهر التي تحدث نتيجة مشاكل في الكلى أو بسبب الزيادة في الوزن، نظراً لاحتوائه على الخصائص المضادّة للالتهابات وعلاج أمراض الكلى، إضافة إلى قدرته على إنقاص الوزن بشكل سريع، وهو ما ينتج عنه تخفيف الضغط على المنطقة التي تقع حول الظهر.

ويساعد الصمغ العربي في تسكين الآلام الناتجة عن أمراض الكلى.



فوائد الصمغ العربي للجهاز الهضمي

يساعد الصمغ العربي في تسهيل عملية الهضم بشكل كبير، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف تصل إلى 98%، كما يساعد أيضاً على تقوية جدار المعدة، مما يقلل من فرص الإصابة بقرحة المعدة.

ويساعد الصمغ العربي أيضاً في علاج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك، كما يحول دون نمو البكتيريا الضارّة داخل المعدة.

