انتحار «كارولين فلاك» وستظهر على الشاشة للمرة الأخيرة

أقدمت مقدمة البرامج البريطانية الشهيرة كارولين فلاك، والمضيفة السابقة للنسخة البريطانية من برنامج المواعدة “Love Island” على الانتحار في منزلها بلندن.وعثر على فلاك، التي عملت بالتلفزيون البريطاني منذ عام 2002، ميتة بمنزلها يوم السبت.

وقالت عائلتها: “يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت اليوم في 15 فبراير، ونحن نطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب”، فيما قال محامي عائلة فلاك إنها توفيت منتحرة.

وكانت المقدمة الراحلة ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر 2019، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بمصباح كهربائي.

وبعد الأنباء الصادمة عن انتحار كارولاين فلاك، ينتظر محبو السينما بشغف فيلم “غريد” الذي ستظهر فيه المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة على الشاشة للمرة الأخيرة.

وفي إعلان الفيلم الذي سيبدأ عرضه في دور السينما البريطانية في 21 فبراير الجاري، تظهر كارولاين كضيفة شرف في الفيلم الذي يلعب بطولته ستيف كوغان وإيسلا فيشر.

وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: “نستيطع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا”.

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفي عيد الحب، نشر بورتون صورة تجمعه بكارولاين وعلق عليها بالقول: “عيد حب سعيد”، لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.

