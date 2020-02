الكويت.. العثور على جثة مواطنة في شقتها

المعاينة الأولية أظهرت وجود آثار عنف على الجثة [سبوتنيك]

دارت شكوك حول ملابسات وفاة مواطنة كويتية في عقدها الثالث بعد العثور عليها جثة هامدة داخل شقتها الواقعة في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وتم الإبلاغ عن وفاة المواطنة من قبل إحدى صديقاتها التي أوضحت للأجهزة الأمنية أنها عثرت على صديقتها متوفاة داخل شقتها، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى منزل المتوفاة ووجدوها إلى جانب صديقتها التي أبلغت عنها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني أنه ”تم استدعاء الطوارئ الطبية، وإبلاغ النيابة العامة، وندب الأدلة الجنائية، والطب الشرعي، للتعامل مع الجثة، وتسجيل القضية أنها جناية“.

ووفي السياق، أكد مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ المحلية أن ”المعاينة الأولية أظهرت وجود آثار عنف على الجثة، وقد تم تسجيل قضية لمتابعة التحريات والكشف عن ملابسات وفاة المواطنة وضبط المتهمين“.

