«فويس» مصنة جديدة للتواصل تدفع لك مقابل استخدامها

سيساعد النظام الجديد الذي تعتمده منصة ”فويس“ في تشجيع الناس على نشر محتوى جيد [انترنت]

كشف صلاح زلاطيمو الرئيس التنفيذي للمنصة الاجتماعية اللامركزية الجديدة فويس ”Voice ”التابعة لشركة Block. one، أن المنصة بصدد طرح نظام جديد يحفز المستخدمين على الاندماج والتواصل عبر الدفع لهم.

وأشار زلاطيمو إلى أن العمل في ”فويس“ سيكون مشابهًا لمنصات اجتماعية أخرى مثل تويتر، بفارق أساس هو ”المال“، وأوضح أن الهدف من ذلك هو استخدام الرموز المميزة لتحفيز السلوك الجيد – أو كما يصفها بريندان بلومر، الرئيس التنفيذي للشركة والبالغ من العمر 33 عامًا ”ربط الاقتصاد بكل سلوكنا“.

وبحسب تقرير نشره موقع مجلة ”وايرد“ الأمريكية، سيتقاضى مستخدمو الشبكة الاجتماعية الجديدة أجورهم عبر استعراض محتوى المنصة لمشاهدة الإعلانات أو النقر فوقها، كما يمكنهم استخدام الرموز المميزة لعمل أشياء مثل إعطاء المزيد من التعليقات.

كما يقول زلاطيمو:“سيساعد النظام الجديد الذي تعتمده منصة ”فويس“ في تشجيع الناس على نشر محتوى جيد، (يمكن للشركة أيضًا أن تتدخل إذا لزم الأمر في حالات مثل انتهاك القواعد وشروط الخدمة)، كما قد ترغب شركات الإعلام في نشر محتواها على ”فويس“ والحصول على الرموز مقابل النقرات“.

وكان زلاطيمو يشغل منصب المدير الرقمي العالمي لشركة فوريس، وكجزء من جهد أكبر للوسائط الاجتماعية العالمية من خلال Voice، استأجرت شركة Block. One خدمات صلاح زلاطيمو.

