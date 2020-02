مختار منطقة صلاح الدين، أحمد أكتاش، نظم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين. [سبوتنيك]

شهدت مدينة يوريير بمحافظة أضنة التركية مساء الجمعة، عرسا غير تقليدي، تم فيه زفاف العروستين الشقيقتين سمية (42 عاما) وقادرة (47 عاما) من دون وجود عريس لأي منهما.

وأوردت وكالة “دوغان” التركية أن مختار منطقة صلاح الدين، أحمد أكتاش، نظم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين اللتين تعتبران من ذوات الاحتياجات العقلية الخاصة.

وبهذا العرس حقق مختار المنطقة للعروسين حلمهما، وحصلتا على عرس “تقليدي” أمام منزلهما.

واحتفلت المنطقة بالعروسين ورقصت على أصوات الطبول، والموسيقى العثمانية والحديثة، وكل ذلك دون وجود لعريس في هذا العرس الفريد من نوعه.

وحضر عمدة أضنة الحفل، بالإضافة إلى عمدة مدينة كارالار، ولفيف كبير من رؤساء البلديات في محافظة أضنة.

ووصلت العروسان إلى مكان حفل الزفاف، بمركبة خاصة مخصصة لزفة العروسين، وذلك لإشعارهن بأن الحفل على أكمل وجه.

وقال عمدة منطقة صلاح الدين أحمد أكتاش، إن المنطقة كافة تشعر بالسعادة، سيما بعدما تعاونوا معا وحققوا حلم الشقيقتين سمية وقادرة.

وأكد أن الجميع وصل إلى هناك لإسعاد الشقيقتين حتى تشعران بأهميتهما وتواصلان حياتهما، بعد أن حققتا حلم الحصول على حفل زفاف أسوة بكل الفتيات.

The post تركيا.. حفل زفاف عروسين دون عريس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا