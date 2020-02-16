سامسونج تكشف رسمياً عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip

في مؤتمرها الرسمي الذي تجري فعالياته حالياً، كشفت

سامسونج عن هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip

والذي يبدو بتصميم مختلف بوضوح عن هاتف Galaxy Fold.

عند فتح الهاتف فإنه يأتي بشاشة من قياس 6.7 بوصة بدقة

2636*1080 بكسل بكثافة 425 بكسل في البوصة، وعند إغلاقه يمكن مشاهدة شاشة صغيرة

للغاية قياسها 1.1 بوصة بدقة 300*112 بكسل وبكثافة 303 بكسل في البوصة تظهر

الإشعارات يمكن الضغط عليها لفتحها في تطبيقها أثناء فتح الهاتف بالكامل.

استخدمت سامسونج زجاجا نحيفا للغاية وقابلا للطي في

واجهة هاتفها، وتتحمل حتى 200 ألف طية، كما أن هناك نظاما لحماية العين بدون

التأثير على ألوانها.

يعمل الهاتف بمعالج ثنائي النوى بدقة 7 نانومتر وبتردد

2.95 غيغاهرتز، وهناك ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256

غيغابايت.

يعمل الهاتف ببطارية 3300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع

واللاسلكي، ويدعم الهاتف مجموعة من الحساسات من بينها البصمة بالتأكيد، ويعمل

بنسخة أندرويد 10.

أما الكاميرات فهناك كاميرا أمامية 10 ميغابكسل بفتحة F2.4،

وفي الخلف كاميرا ثنائية بدقة 12 ميغابكسل إحداها عريضة.

سيتوفر الهاتف للبيع يوم 14 فبراير بسعر 1380 دولار

وبثلاثة ألوان الذهبي والأسود والوردي.

المصدر: عالم التقنية

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