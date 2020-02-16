ليس مزحة.. عامل بناء يحطم رقم بولت

تمكن عامل البناء الهندي سرينيفاسا غودا من تحطيم رقم العداء العالمي يوسين بولت في الـ100 متر بعد أن قطع مسافة 142.4 متر بزمن وقدره 13.62، مما يعني قطعه لمسافة الـ100 متر بـ9.55 ثانية ليحطم رقم بولت بـ3 أجزاء من الثانية وذلك خلال مشاركته في سباق كمبالا الذي يقام سنويا في منطقة كانتاكا الهندية.

وسباق كمبالا تقليدي سنوي يقام في المقاطعة الهندية يتم فيه سحب المتسابقين بواسطة جاموس في مسار يقع ضمن أحد حقول الأرز المليئة بالماء والأوحال.

ورفض العامل الهندي مقارنته بالعداء العالمي بولت وقال إنه بطل عالمي بينما أركض أنا في حقل أرز قذر.

وقال إنه يشارك بهذا السباق بصفة دورية منذ 7 أعوام، وبأن عشقه لهذا السبق بدأ منذ أيام الدراسة.

وطالب الشعب الهندي من الحكومة تبني غودا من أجل أن يحقق لهم ميدالية ذهبية في الأولمبياد التي ستقام في طوكيو صيف هذا العام.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الهندية إن الحكومة سترعى موهبة غودا، وستوفر له أفضل المدربين، وإن المسؤولين استخرجوا له تذكرة سفر ليذهب للمقر الرئيسي للسلطات الرياضية في البلاد، ويقابل المسؤولين.

وطلبت الحكومة الهندية من الناس التوقف عن المقارنات لأن لجنة الألعاب الأولمبية لديها أجهزة لقياس السرعة أدق من الأجهزة التي استخدمت في السباق.

من جهة أخرى حظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من الأشخاص إمكانية حصول غودا على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

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