“عرفان خان” ينتصر على المرض ويعود بقوة للفن

أعلن النجم الهندي عرفان خان، عودته للظهور في أفلام بوليوود بعد أن غاب عن الساحة الفنية والإعلامية منذ اكتشاف إصابته بورم في المخ عام 2017.

وقال النجم الهندي إنه سيظهر في فيلم “أنجريزي ميديام” المقرر عرضه يوم 20 مارس القادم رفقة النجمة كارينا كابور.

ويتحدث الفيلم عن أب يعمل على تحويل حلم ابنته بالسفر للدراسة في الخارج إلى حقيقة، والمواقف التي تحدث معه خلال قيامه بهذا العمل الإنساني.

واستطاع الإعلان الترويجي للفيلم تحقيق أكثر من 22 مليون مشاهدة بعد طرحه بـ48 ساعة.

وكان النجم الهندي البالغ من العمر 53 عاما قد ابتعد عن الساحة الفنية والإعلام منذ بداية رحلته مع علاج مرضه في العام 2017، حيث قضى عامين في إحدى المستشفيات البريطانية، ليتماثل بعدها للشفاء ويعود إلى الهند في يونيو الماضي.

ويعد عرفان خان واحدا من أهم نجوم بوليوود، وقدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة أبرزها المحارب، إنفيرنو، وذا نميسيك.

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