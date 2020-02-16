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“الطفلة المُسنّة” تستسلم للمرض.. وتغمض عينيها

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أوكرانيا عن وفاة الطفلة المصابة بمرض متلازمة بروجيريا (الشيخوخة المبكرة) عن عمر يناهز 8 سنوات فقط.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية أن سبب الوفاة ناجم عن فشل عضوي، وأن الفتاة الصغيرة أصيبت خلال حياتها القصيرة بعدة سكتات دماغية، وعانت من الشلل الجزئي في الأطراف 4 مرات.

وفضّلت وزارة الصحة الأوكرانية عدم الكشف عن هوية الطفلة احتراما لخصوصية عائلتها.

ويعد مرض متلازمة بروجيريا من الأمراض الوراثية التي تؤدي لنمو وتضخم الأعضاء الداخلية والدماغ لدى الشخص المصاب بينما يتوقف الهيكل العظمي عن النمو.

الجدير بالذكر أن عدد المصابين بهذا المرض النادر وصل إلى 350 شخصا في كافة أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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