ضابط روسي يستخدم الدبابات لطلب يد حبيبته

لجأ الضابط الروسي دنيس كاسزانتزيف لطريقة جديدة ومبتكرة لطلب يد حبيبته للزواج، إذ شكل لها قلبا بالدبابات.

ووقعت أحداث هذه القصة في قاعدة ألابينو العسكرية، حيث طلب دنيس من رؤسائه السماح له بتشكيل قلب من الدبابات في ساحة القاعدة ليطلب يد حبيبته السكندرا كوبيتوفا للزواج.

ووافق الضباط على الأمر ليقوم دنيس بتشكيل القلب، وطلب من صديقته القدوم إلى القاعدة، وعند وصولها عصب عينيها وسار بها إلى وسط القلب، ومن ثم أزال العصابة عن عينيها، وقدم لها باقة ورد حمراء بمناسبة عيد الحب.

وقال لها لقد مررنا بظروف صعبة، وتجاوزنا تحديات كثيرة معا، وطلب يدها للزواج، لتوافق الكسندرا على طلبه، ليقوم دنيس بوضع خاتم الخطبة في يدها.

وعبرت الشابة الروسية عن سعادتها بالطريقة المبتكرة التي لجأ إليها دنيس لطلب الزواج منها، وقالت إنها لم تشهد طلبا للزواج مثل هذا الطلب.

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