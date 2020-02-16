نيكون اليابانية تطلق كاميرا للمصورين المحترفين

كشفت شركة نيكون اليابانية عن كاميرا جديدة مناسبة للمصورين المحترفين أطلقت عليها اسم D6.

وأحاطت الشركة اليابانية الكاميرا بجسم مصنوع من المغنيسيوم المقاوم لكافة الظروف الجوية، وزودتها بـ14 زرا قابلا للتهيئة.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على مستشعر CMOS بدقة 20.8 ميغا بيكسل، ونظام يعمل بـ105 نقطة تركيز.

وستكون الكاميرا قادرة على عرض موضوع التصوير بشكل صحيح بفضل خاصية نطاق اكتشاف الترميز الموسع.

وزودت الشركة اليابانية كاميرتها الجديدة بوظيفة التركيز التلقائي الكامل وتتبع التعريض ما يسمح لها بالتقاط 14 صورة في الثانية، بالإضافة لقدرة الكاميرا على حفظ اللحظات الفردية الموجودة في مقاطع الفيديو المصورة فيها بنفس دقة المقطع.

وستضم كاميرا D6 منفذ USB، فتحتين لبطاقات CFExpress، وستدعم تقنية الاتصال بالواي فاي، وإمكانية تخزين 2 من صور JPEG وبأحجام وإعدادات مختلفة في ذات الوقت.

يذكر أن نيكون لم تكشف عن سعر كاميرتها الجديدة التي ستطلقها في الأسواق خلال شهر أبريل القادم.

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