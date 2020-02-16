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هواوي تطلق أحد أفضل الحواسيب بالسوق

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب جديد أطلقت عليه اسم Matebook D15 يحتوي على ميزات تجعله واحدا من أهم وأفضل الحواسيب الموجودة في الأسواق.

وصممت الشركة الصينية هيكل الحاسوب بطريقة مميزة، وأحاطته بهيكل مميز من المعدن والبلاستيك بسماكة 4.8 ملم ووزن 1.8 كيلو غرام مما يجعله واحدا من أكثر الحواسيب الموجودة في الأسواق متانة.

وسيعمل الحاسوب بمعالج AMD Ryzen 5 3500U، ومعالج رسوميات Radeo Vega 8 Graphics.

وستأتي شاشة هذا الحاسوب بمقاس 15.5 بوصة بدقة عرض +Full HD، وسطوع 250 شمعة وزاوية مشاهدة 178 درجة.

وسيحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت قابلة للتوسيع بحسب رغبة المستخدم، وشريحة NFC تسرع عملية اقترانه بالأجهزة الأخرى، ومنافذ USB، ومنافذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات، وبطارية تعمل لمدة 11 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن هواوي لم تقدم لنا أي معلومات حول تكاليف هذا الحاسوب وموعد إطلاقه في الأسواق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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