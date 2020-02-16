جديد أوبو.. هاتف متميز رخيص الثمن

أماطت شركة أوبو الصينية اللثام عن هاتف مميز ورخيص الثمن أطلقت عليه اسم Oppo A31.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P35، ونظام تشغيل Android 9Pie وواجهة ColorOS 6.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل والثانية والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى سعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 للسماعات، وسيتوفر باللونين الأسود والأبيض.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق هاتفها على شبكة الإنترنت بسعر يصل إلى 189 دولارا أمريكيا.

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