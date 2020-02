ترامب.. يستعرض داخل حلبة سباق «دايتونا» للسيارات

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم “الوحش” وسط هتافات المشجعين.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلا “أيها السادة أديروا محركات سياراتكم”.

وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون “أربع سنوات أخرى”، قائلا “نحن نحب بلدنا ويشرفني حقيقة أن أكون معكم”.

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

