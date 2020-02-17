متى تكون القيلولة مضرة؟

قال الخبير الألماني

هانز جونتر فييس ‫إن للقيلولة فوائد صحية جمة، حيث إنها تمتاز بتأثير إيجابي على

‫الجهاز القلبي الوعائي، وتساعد على تجديد النشاط والحيوية، وترفع القدرة ‫على

التركيز وتحسن أداء الذاكرة.

‫وأضاف الباحث في مجال

النوم أن القيلولة المفيدة للصحة ينبغي ألا تزيد ‫مدتها على 20 إلى 30 دقيقة وإلا

فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، حيث إن النوم ‫لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى الدخول في

المرحلة المعروفة باسم “نوم حركة ‫العين السريعة” (Rapid eye movement sleep)، أي مرحلة الأحلام.

‫وعند الاستيقاظ بعد

هذه المرحلة يعاني المرء من الخمول واعتلال المزاج ‫وضعف التركيز، ويستغرق الأمر

مدة طويلة حتى يستعيد نشاطه وتركيزه ‫مجددا.

‫كما أن القيلولة

-التي تزيد مدتها على 20 دقيقة- تتسبب في مواجهة ‫صعوبات أثناء النوم ليلا.

المصدر -الجزيرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية