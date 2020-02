الخبراء الألمان.. تقنية البلوتوث في هواتف أندرويد قد تكون خطيرة

نصح الخبراء الألمان بالحد من استعمال تقنية البلوتوث قدر الإمكان خاصة في الأماكن العامة [انترنت]

أشارت بوابة التقنيات “هايزه أونلاين” الألمانية إلى أنه يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام غوغل أندرويد استعمال تقنية البلوتوث بحرص حاليا، نظرا لوجود ثغرة أمنية في الكثير من الأجهزة المحمولة قد تتيح للقراصنة سرقة البيانات الشخصية أو تسريب البرمجيات الخبيثة، ولكن يستثنى من ذلك الأجهزة المثبت فيها آخر تحديث أمني، لأنها بذلك تكون محمية ضد الشيفرات الخبيثة.

ويمكن للمستخدم التحقق من ذلك عن طريق قائمة الإعدادات، ثم الدخول للإعدادات المتقدمة، وتحديث النظام أو قائمة “الإعدادات ثم حالة الأمان”، وإذا كان مدخل التاريخ 01-02-2020 أو 05-02-2020 في إصدارات أندرويد 8 (أوريو) وأندرويد 9 (باي) فعندئذ يكون الجهاز المحمول محميا، وتمتاز الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد 10 بأنها آمنة في جميع الأحوال.

وعادة لا يتمكن المستخدم من تثبيت تحديثات الأمان بنظام أندرويد يدويا، بل يتعين عليه الانتظار إلى أن تقوم الشركة المنتجة للهاتف الذكي بإطلاق تحديث النظام الذي يعمل على سد الثغرة الأمنية الموثقة برقم (CVE-2020-0022) والتي تم اكتشافها بواسطة شركة الأمان “إي آر إن دبليو” الألمانية.

وإلى أن يتم طرح تحديثات الأمان الجديدة نصح الخبراء الألمان بالحد من استعمال تقنية البلوتوث قدر الإمكان -خاصة في الأماكن العامة، كإجراء حماية مؤقت، علاوة على أنه يمكن توصيل الكثير من سماعات البلوتوث بواسطة الكابل، كما يمكن للمستخدم أيضا ضبط الإعدادات، بحيث لا تتمكن الأجهزة الخارجية من التعرف على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي الخاص به عند تنشيط تقنية البلوتوث.

