سامسونغ تطلق ساعة جديدة بسعر منخفض

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة وسعر منخفض أطلقت عليها اسم Watch Active 2.

تتميز الساعة بتصميمها الأنيق وجسمها الذي صنع من الألمنيوم وباحتوائها على ميزة LTE، وبقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

وتحتوي الساعة الجديدة على مجموعة من الوظائف المميزة كتسجيل الأنشطة البدنية والرياضية، ومستشعر لقياس نبضات القلب.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الساعة الجديدة بشاشة Super AMOLED مقاس 1.2 بوصة بدقة عرض 360 * 360 بيكسل.

ولترضي عشاقها عمدت الشركة الكورية على توفير ساعتها الجديدة بـ4 ألوان وبمقاسين مختلفين هما 40 و44 ملم.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية ستطلق ساعتها الجديدة بسعر 349 يورو للمقاس 40 ملم، و369 يورو للمقاس 44 ملم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية