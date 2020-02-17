هاني شاكر يمنع مطربي المهرجانات من الغناء

أصدر النجم هاني شاكر نقيب الفنانين المصريين قرارا جديدا منع من خلاله مطربي المهرجانات من الغناء، بسبب الانتقادات الكبيرة للأغاني التي يقدمها هؤلاء المطربون.

وبدأت المشكلة بغناء الفنانين حسن شاكوش وعمر كمال لأغنية بنت الجيران داخل استاد القاهرة خلال الحفلة التي قاما بإحيائها بمناسبة عيد الحب، والانتقادات الكبيرة التي طالت الأغنية لاحتوائها على معانٍ مخالفة للعادات والتقاليد الاجتماعية كعبارة أشرب خمور وحشيش.

وحذر البيان الذي صدر عن نقابة الفنانين المصريين أصحاب المنشآت السياحية والملاهي الليلية والبواخر النيلية من التعامل مع مطربي المهرجانات، وهدد المتعاملين بعقوبات كثيرة أبرزها إغلاق المنشأة السياحية أو عدم التعامل معها بشكل مطلق.

وقال النجم المصري إن أغاني المهرجانات بات تهدد الفن والثقافة العامة باتفاق جميع شرائح المجتمع المصري، لاحتوائها على كلمات مخلة بالآداب، ولتشجيعها على عادات بعيدة عن المجتمع المصري، لذلك كان عليه إصدار مثل هذا القرار لإيقافها.

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