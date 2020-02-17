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لطفي لبيب يعلن عودته للدراما بالموسم الرمضاني

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان المصري لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بالتكريم الذي حصل عليه في مهرجان جمعية الفيلم.

وقال النجم الكوميدي المصري الذي اشتهر بأدوار الأب، إن هذا المهرجان هو أعرق وأقدم المهرجانات الفنية في مصر والشرق الأوسط.

وعند سؤاله عن أرشيفه الفني قال لطفي لبيب إنه قدم خلال مسيرته الطويلة أكثر من 350 عملا، وإنه بذل قصارى جهده لتنال أعماله رضا عشاقه.

وأكد النجم المصري عودته للظهور على الشاشة في الموسم الرمضاني القادم بعد غياب لمدة لفترة قصيرة بسبب المرض، حيث سيشارك في أحد الأعمال الكوميدية.

وتمنى لطفي لبيب أن يستعيد عافيته الكاملة من أجل لعب دور شايلوك في مسرحية تاجر البندقية.

وقال النجم المصري إنه تجاوز المشاكل الصحية التي مر بها، وإنه يتبع العلاج الطبيعي ليسترد عافيته الكاملة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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