تجمع كبير للثعابين يسبب أزمة للسلطات الأمريكية

أجبرت السلطات الأمريكية على إغلاق جزء من بحيرة Hollingsworth الواقعة في مدينة ليكلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب تجمع عدد كبير من الثعابين فيها.

وقامت السلطات المسؤولة عن البحيرة بوضع إعلان تحذيري للسكان نبهتم لخطر الاقتراب من البحيرة خلال هذه الفترة لوجود الثعابين بكثرة.

وقال المسؤولون عن البحيرة إن الثعابين تجمعت في هذه المنطقة من أجل التزاوج، وأكد المسؤولون أنها غير سامة، ولا تؤذي الناس إلا في حال قاموا بإزعاجها.

وأكد المسؤولون أن الثعابين جزء من النظام الإيكولوجي، وأن هذا التجمع حدث سنوي اعتيادي، ويجب أن تمنح الأجواء الهادئة للتزاوج، لأنها سترحل لوحدها بعد الانتهاء من عملية التزاوج.

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