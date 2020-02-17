شركة تمنح موظفيها إجازة مدفوعة الأجر.. والسبب!

أراد رئيس شركة يونكر البلجيكية متعددة الجنسيات العاملة في مجال الترجمة منح موظفيه سعادة كبيرة وراحة خلال العمل، لذلك أقدم على تطبيق خطة لمنح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر.

وقال الرئيس إن الموظفين قادرون على أخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين كأقصى حد.

وأكد الرئيس أن هذه الإجازات ستكون إضافية للإجازات السنوية التي يسمح بها القانون البلجيكي والتي يصل عددها إلى 20 يوما.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة التي تتخذ من لوفيه لانوف الجامعية مقرا لها تطبيق هذا النظام على فرعي الشركة في التشيك وسلوفاكيا، على أن يتم تطبيقه على فرع الشركة في بلجيكا مطلع مارس القادم.

ويهدف المدير من تطبيق هذه السياسة منح العمال راحة كبيرة خلال العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.

يذكر أن الشركة البلجيكية ستطبق هذا النظام على فروعها الأخرى المنتشرة في آسيا، أوروبا، وأمريكيا في نهاية يونيو المقبل.

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