منوعات

فوجي تطلق كاميرا متطورة بتصميم تقليدي

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فوجي اليابانية عن كاميرا حديثة ومتطورة بتصميم تقليدي أطلقت عليها اسم Fugifilm X-T200.

وجاءت الكاميرا الجديد بتصميم مشابه لحد كبير لتصميم كاميرا Zenit الشهيرة، وتداخل في تصميمها المعدن البلاستيك بالأسود مما يوحي بمظهر الجلد الطبيعي.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بشاشة مقاس 3.5 بوصة تتيح للمستخدم المجال للتحكم بآلية الصورة، ودقة الكاميرا، ومعظم خصائصها الأخرى.

كما احتوت على عدد من الأقراص الدوارة بتصميم تقليدي تساعد على التحكم بكافة تقنيات الكاميرا.

وأكدت فوجي قدرة كاميراتها الجديدة على التقاط صور بمعدل 8 إطارات في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 4K ومعدل Fbs 30، وتصوير فيديوهات بتقنية التصوير البطيء Slo-Mo بمعدل 120 إطارا في الثانية.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق كاميرتها الجديدة في الأسواق بسعر 700 دولار أمريكي، كما يمكن للمستخدم شراء عدسة إضافية بفتحة 14-45 ملم بمبلغ 100 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك