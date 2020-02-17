فوجي تطلق كاميرا متطورة بتصميم تقليدي

كشفت شركة فوجي اليابانية عن كاميرا حديثة ومتطورة بتصميم تقليدي أطلقت عليها اسم Fugifilm X-T200.

وجاءت الكاميرا الجديد بتصميم مشابه لحد كبير لتصميم كاميرا Zenit الشهيرة، وتداخل في تصميمها المعدن البلاستيك بالأسود مما يوحي بمظهر الجلد الطبيعي.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بشاشة مقاس 3.5 بوصة تتيح للمستخدم المجال للتحكم بآلية الصورة، ودقة الكاميرا، ومعظم خصائصها الأخرى.

كما احتوت على عدد من الأقراص الدوارة بتصميم تقليدي تساعد على التحكم بكافة تقنيات الكاميرا.

وأكدت فوجي قدرة كاميراتها الجديدة على التقاط صور بمعدل 8 إطارات في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 4K ومعدل Fbs 30، وتصوير فيديوهات بتقنية التصوير البطيء Slo-Mo بمعدل 120 إطارا في الثانية.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق كاميرتها الجديدة في الأسواق بسعر 700 دولار أمريكي، كما يمكن للمستخدم شراء عدسة إضافية بفتحة 14-45 ملم بمبلغ 100 دولار أمريكي.

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