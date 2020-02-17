جديد كولر ماستر.. فأرة لعشاق ألعاب الفيديو

رفعت شركة كولر ماستر التايوانية النقاب عن فأرة جديدة تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو أطلقت عليها اسم MM720.

وستأتي الفأرة الجديدة بأبعاد 107*75* 35 ملم، وسيصل وزنها إلى 45 غراما فقط.

وزودت الشركة التايوانية فأرتها الجديدة بمستشعر PMW 3389 من صناعة شركة Pixart.

وتتميز الفأرة الجديدة باحتوائها على عدة أزرار رئيسية من صناعة شركة Omron تساعد عشاق الألعاب على استخدام الفأرة بالشكل الأمثل.

وأكدت الشركة التايوانية على أن الأزرار الموجودة في فأرتها تتحمل حتى 20 مليون نقرة.

يذكر أن شركة كولر ماستر ستطلق فأرتها الجديدة في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الحالي بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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