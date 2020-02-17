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جديد كولر ماستر.. فأرة لعشاق ألعاب الفيديو

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة كولر ماستر التايوانية النقاب عن فأرة جديدة تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو أطلقت عليها اسم MM720.

وستأتي الفأرة الجديدة بأبعاد 107*75* 35 ملم، وسيصل وزنها إلى 45 غراما فقط.

وزودت الشركة التايوانية فأرتها الجديدة بمستشعر PMW 3389 من صناعة شركة Pixart.

وتتميز الفأرة الجديدة باحتوائها على عدة أزرار رئيسية من صناعة شركة Omron تساعد عشاق الألعاب على استخدام الفأرة بالشكل الأمثل.

وأكدت الشركة التايوانية على أن الأزرار الموجودة في فأرتها تتحمل حتى 20 مليون نقرة.

يذكر أن شركة كولر ماستر ستطلق فأرتها الجديدة في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الحالي بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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