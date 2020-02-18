تتعدد الفيتامينات التي يمكن اعتبارها فيتامينات تعمل

على تقوية النظر وفيما يلي بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الرئيسية التي تساعد

على الحفاظ على صحة العين وهي:

فيتامين أ

يلعب دوراً

هاماً في قوة النظر من خلال الحفاظ على شفافية القرنية التي هي الغطاء الخارجي

للعين، كما يعتبر هذا الفيتامين أحد مكونات الرودوبسين وهو بروتين يتكون في العين

يساعد على الرؤية في الإضاءة المنخفضة. من أعراض نقص فيتامين أ جفاف العين والعمى

الليلي، وإذا استمر نقص فيتامين أ فقد تجف القنوات الدمعية مما قد يؤدي إلى جفاف

العين وتشقق القرنية وقد ينتهي بالإصابة بالعمى، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية

بفيتامين أ مثل البطاطا الحلوة والخضروات الورقية الخضراء والقرع والفلفل الحلو.

فيتامين هـ

يعمل فيتامين هـ

كأحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلايا الجسم بشكل عام وخلايا

العينين بشكل خاص من بعض المركبات الضارة التي تؤثر على قوة النظر وصحة الخلايا،

لذلك ينصح باتباع نظام غذائي يتضمن كمية كافية من فيتامين هـ للحفاظ على صحة

العين. من أمثلة الأطعمة الغنية بفيتامين هـ المكسرات والبذور وزيوت الطهي

والسلمون والأفوكادو والخضروات الورقية.

فيتامين ج

يمثل أحد

الإجابات عن سؤالك ما هو الفيتامين الذي يقوي النظر حيث أن هذا الفيتامين هو أحد

مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي العين من العوامل المسببة لضعف النظر كما

فيتامين ج يدخل في تكوين الكولاجين الذي يعمل على الحفاظ على صلابة القرنية كما

يساعد في تقليل خطر الإصابة باعتام عدسة العين، ومن المصادر الغنية بفيتامين ج

الفواكه الاستوائية والقرنبيط والفلفل الحلو والموالح.

فيتامينات ب المركبة

ويمثلها فيتامين ب1 وب2 وب6 وب9 وب12 هذا المزيج من

الفيتامينات يمكن أن يخفض مستويات الهوموسيستين وهو بروتين في الجسم يزيد في حالات

الالتهابات ويزيد من خطر الإصابة بـإعتام العين وترتبط الكثير من حالات ضعف الؤية

بنقص هذه الفيتامينات، ومن أشهر مصادر فيتامينات ب تشمل اللحوم الحمراء والدواجن

والأسماك والألبان ومنتجاتها والخميرة.

عوامل تسبب ضعف النظر

هناك بعض

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بضعف النظر ومنها: الإصابة بالسكري ضغط الدم

المنخفض التهاب الأوعية الدموية المغذية للعين جفاف العين.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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