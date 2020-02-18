النجار: إجلاء المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بالصين وخلوهم من فيروس كورونا

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين

النجار إجلاء مرضى الليبيين الموفدين للعلاج في جمهورية الصين وخلوهم من الإصابة

بفيروس كورونا بعد خضوعهم للكشف الطبي الكامل من قبل السلطات الصينية.

وأوضح النجار، الاثنين، وفق الصفحة الرسمية للمركز، أن

عدد المواطنين بالمرافقين بلغ 12 مواطنا أجلي 9 منهم وتبقى ثلاثة آخرين، لإكمال

إجراءات السفر، مبينا أن اثنين منهم عادوا إلى ليبيا والباقي سيصلون قريبا، مشيرا

إلى أن المركز يراقبهم صحيا بعد أن اتخذوا إجراءات الوقاية من المركز إلى حين

انتهاء فترة الحضانة (14 يوما).

يشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر

الدين النجار أكد مطلع فبراير الحالي عدم تسجيل أي إصابة في الجالية الليبية

بالصين بفيروس “كورونا”، لافتا إلى أن الطلاب الليبيين الذين نقلوا من مدينة ووهان

إلى الجزائر قد وضعوا تحت الحجر الصحي لأسبوعين.

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