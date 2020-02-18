نتفليكس تستحوذ على 6 أفلام “صِناعة سعودية”

استطاعت شبكة Netflix الرائدة في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي الفوز بحقوق بث سلسلة 6 شبابيك في الصحراء التي أنتجتها استديوهات تلفاز 11 بشكل حصري عبر خدمتها.

وستبدأ الشركة العالمية عرض هذه الأفلام عبر خدمتها بدءا من يوم 27 فبراير الجاري في 190 دولة.

وحصدت الأفلام ال6 التي صنعت من قبل عدد من المواهب السعودية على عدد كبير من الجوائز العالمية، وسلطت الضوء على مجموعة من المواضيع الاجتماعية المثيرة المتعلقة بالمجتمع السعودي كقضايا التطرف والعوامل النفسية.

وسيسهم البث الحصري على Netflix في تعريف العالم بصناع المحتوى السعوديين، والأعمال التي يبدعونها.

وستعرض الشبكة الأفلام ال6 بشكل يومي في تمام الساعة 11 بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

وصرحت نهى الطيب رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى في الشبكة العالمية أن القصص الرائعة تأتي من أي مكان وتعجب الناس في أي مكان، وقالت إن هذه الأفلام ستمنح المشتركين محتوى ملهما ومثيرا.

ومن جهة أخرى عبر علاء فادان المدير التنفيذي لتلفاز 11 عن فخره لعرض أفلام مقتبسة من البيئة السعودية وعرضها ل167 مليون مشترك في الشبكة العالمية.

والأفلام التي فازت الشبكة العالمية بحقوق بثها بشكل حصري هي:

1. فيلم 27 شعبان: أطلق في العام 2019، وأخرجه محمد السلمان، يتحدث عن لقاء محمد ونوف في موعد في بداية القرن الحادي والعشرين في حدث غير مألوف اجتماعيا في ذلك الوقت.

2. فيلم وسطي: الفيلم مستمد من قصة حقيقية حدثت في بداية الألفية، حيث هاجم متطرفون مسرحية وسطي بلا وسطية، أنتج الفيلم عام 2016، وعرض الأحداث من منظور مختلف.

ونال الفيلم الذي أخرجه الكلثمي عدة جوائز أبرزها أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزيبرغ للأفلام المستقلة عام 2017.

3. سوميايتي بتدخل النار: أنتج هذا الفيلم عام 2016، ويتحدث عن قصة الطفلة ليان والعاملة سوميايتي التي تقوم عائلة ليان بتوظيفها للعمل في المنزل، ويتناول العمل التحديات والصعوبات التي تواجه سوميايتي خلال عملها بسبب التمييز، وكيفية تعايشها مع واقعها المر.

وحصد الفيلم الذي أخرجه مشعل الجاسر على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام المستقلة في العام 2017.

4. فيلم ومن كآبة المنظر: عبارة عن قصة خيال علمي كتبت في سبعينيات القرن العشرين، يتناول الفيلم الذي أنتج عام 2016 وأخرجه فارس قدس قصة مجموعة من الأشخاص الناجين من تحطم طائرتهم فوق إحدى المناطق الصحراوية، وكيفية تعايشهم مع واقعهم الجديد بعد فشل محاولاتهم في الاتصال مع العالم الخارجي.

5. فيلم الجرذي: فيلم أنتج عام 2018 من تأليف وإخراج فيصل العامر، ويتحدث عن خوف الشاب فهد من والده، فيظل في دوامة الخوف هذه حتى نهاية حياته رغم محاولاته المتكررة للخروج منها، إلا أن الأحداث التي تعيد نفسها جعلته كفأر يدور في عجلة لا نهاية لها.

6. فيلم ستارة: يتحدث فيلم ستارة الذي صدر عام 2018 وأخرجه محمد السلمان عن ممرضة تواجه الخوف وسوء الظن بها خلال عملها اليوم، ومحاولتها الهروب من الأحداث الصادمة التي تواجهها يوميا.

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