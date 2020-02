الرقم 4 يعتبره اليابانيون نذير شؤم [انترنت]

يعتبر وجود الرقم 4 مستحيلاً عند اليابانيين في غرف المستشفيات والفنادق، كما لا يُمكنك تقديم هدية تتكون من أربعة أجزاء لشخص ياباني لأنه حتماً سيكرهك.

فمن المعلوم أن اليابانيين يكرهون الرقم 4 ولا يستخدمونه إلا نادراً، فبحسب معتقداتهم الغريبة وغير المنطقية، والتي توارثها الشعب الياباني جيلاً بعد جيل وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من موروثهم، فإن الرقم 4 يعتبره اليابانيون نذير شؤم.

أما السر وراء كراهية اليابانيين للرقم 4 فإنه يعود لأنه يشبه نطق كلمة “موت” في لغتهم.

يأتي هذا بينما تعد اليابان من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والاختراعات، كما أنها من أكثر دول العالم تطوراً وإنجازاتها العُظمى وتفوقها في عدة مجالات لا ينكره أحد ولا تخطئه عين.

The post الرقم «4» يكره اليابانيون ولا يستخدمونه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا