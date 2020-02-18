أديل تفاجئ عشاقها بخبر طال انتظاره

حملت مشاركة النجمة العالمية أديل في حفل زفاف صديقتها المقربة لورا دوكريل الذي أقيم السبت الماضي في العاصمة البريطانية لندن مفاجآت سارة لعشاقها.

حيث كانت إطلالة النجمة البالغة من العمر 31 عاما مبهرة للغاية فظهرت بفستان بسيط وجسد رشيق بعد أن فقدت جزءا كبيرا من وزنها.

وتعبيرا عن حبها لصديقتها قامت النجمة العالمية بأداء وصلة غنائية أثناء الاحتفال وسط تصفيق الحاضرين.

وكشفت أديل خلال الحفل عن موعد طرح ألبومها الجديد، وقالت إن الألبوم سيُطرح في سبتمبر المقبل وإنه سيحتوي على مفاجآت عديدة.

وخرجت أديل من الحفلة مرتدية قبعة كبيرة بيضاء لكي تتجنب مصوري الباباراتزي.

يذكر أن العام 2015 شهد آخر إصدار آخر ألبوم للنجمة أديل والذي احتوى على أغاني حققت شهرة عالمية كأغنية Hello التي حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة على مواقع الموسيقى العالمية.

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