مسابقة تناول الفطائر تودي بحياة شابة اختناقا

في حادثة مؤسفة للغاية فقدت الشابة الروسية إلكسندرا يودينا حياتها بعد أن اختنقت أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول الفطائر.

ووقعت هذه الحادثة في إحدى الحانات إذ شاركت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما في المسابقة رفقة شخصين آخرين.

وبعد أن تناولت أولى الفطائر قامت بوضع فطيرتين في فهما بنفس اللحظة الأمر الذي أدى لاختناقها.

ورصدت مقاطع الفيديو المصورة سقوط الفتاة على الأرض بعد ابتعادها عن طاولة الطعام في محاولة منها للوصل إلى المرحاض.

وحاول المسعفون الموجودون في الحانة إنقاذ حياتها دون جدوى لتفارق الحياة وسط ذهول ودهشة جميع الحاضرين.

وعبّر أصدقاء الفتاة الملقبة بساشا عن حزنهم لوفاتها، وأكدوا أنها شاركت في المسابقة بالصدفة ودون أي تخطيط مسبق.

وقال رفاقها إن إلكسندرا اكتشفت إصابتها بسرطان الدم قبل 6 أشهر، وأخبرتهم برغبتها بالاستمتاع بكل لحظة من لحظات حياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية