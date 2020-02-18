حسين الجسمي يختتم ملتقى أبو ظبي الأسري بحفل رائع

اختتم النجم الإماراتي حسين الجسمي فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري من خلال حفل فني أقيم في حديقة “أم الإمارات” في العاصمة أبو ظبي.

وقبل بداية الحفل شكر الفنان الإماراتي الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وأثنى على الجهود التي تبذلها من أجل تطوير حياة العائلة الإماراتية والارتقاء بها نحو الأفضل.

ومع بداية الحفل هنأ الجسمي الجنود الإماراتيين العائدين إلى الوطن، وعبّر عن فخره بهم وقدّم لهم أغنية جديدة قام بغنائها في بداية حفلته حملت اسم الصقور المخلصين، وقال إن الأغنية من كلمات الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان وألحان محمد الأحمد.

بعد ذلك قام النجم الإماراتي بغناء باقة من أغانيه الرائعة وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الذي أثنى على أداء حسين الجسمي.

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