شاهد بالفيديو.. نهر يبتلع منزلا بـ5 ثوانٍ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لسقوط منزل في أحد الأنهار خلال 5 ثواني فقط.

ووقعت أحداث هذه القصة في مقاطعة هاردن الأمريكية إذ تسببت الانزلاقات الأرضية بانهيار منزل وسقوطه في نهر تينيسي.

وصورت كاميرات مكافحة الحرائق لحظات انهيار المنزل وسقوطه في النهر، وأظهرت اللقطات المصورة بأن المنزل اختفى خلال 5 ثواني فقط.

وعمدت السلطات الأمريكية لإغلاق المنطقة فور سقوط المنزل، وأكدت عدم وقوع إصابات في هذه الحادثة لخلو المنزل من السكان.

وقالت السلطات الأمريكية إن المقاطعة شهدت انهيار منزلين آخرين في عطلة نهاية الأسبوع بسبب الانزلاقات الأرضية، وإنها تمكنت من إخلاء أحد المنزلين قبل لحظات قليلة من انهياره.

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