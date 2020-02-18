شارب تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة شارب اليابانية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Aquos R5G. سيعمل بمعالج Snapdragon 865 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف الجديدة بشاشة IPS مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض QHD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للأولى، و12 ميغا بيكسل لباقي الكاميرات.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ12 غيغا بايت.

وسيدعم الهاتف الجديد معيار IP68 مما يجعله مقاوما للماء والغبار، وسيحتوي على بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير.

وستوفر الشركة اليابانية الهاتف في ربيع العام الجاري بألوان الأسود والأزرق والرمادي. لكنها لم تكشف عن سعره.

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