“توري بورش” تطلق ساعة ذكية متعددة الوظائف

كشفت شركة توري بورش الأمريكية عن ساعة ذكية متعددة الوظائف أطلقت عليها اسم Tory Track Tory.

وستأتي الساعة الجديدة بمقاس 40 ملم، وستزود بشاشة AMOLED مقاس 1.9 بوصة ودقة عرض 390* 390 بوصة.

وزودت الشركة الأمريكية الساعة بزرين وضعتهما على الجانبين، و مستشعر لقياس دقات القلب.

وقالت توري بورش إن ساعتها الجديدة ستعمل بنظام تشغيل جوجل Wear OS، وستكون مقاومة للماء والغبار.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ويمكن للمستخدم إعادة شحن البطارية خلال ساعة واحدة من خلال موصل مغناطيسي.

وستوفر الشركة الأمريكية الساعة بـ 3 موديلات هي سوار أزرق مع ساعة زرقاء، ساعة تجمع بين اللونين الذهبي والوردي وسوار فاتح اللون، وساعة باللون الذهبي وسوار أسود.

يذكر أن شركة توري بورش ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 295 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية