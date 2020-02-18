“هايبر إكس” تطلق سماعة لاسلكية مميزة

أماطت شركة هايبر إكس الأمريكية اللثام عن سماعة لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم Cloud flight S.

تتميز السماعة الجديدة بسهولة التحكم والارتداء، وبخفة الوزن إذ يصل وزنها إلى 310 غرامات.

وأكدت الشركة الأمريكية أن سماعتها الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع أجهزة الحاسوب وجهاز PS4 بفضل دعمها للاتصال اللاسلكي 2.4 غيغا هرتز لمدى 20 متر.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية مميزة تجعلها قادرة على العمل لمدة 30 ساعة في الشحنة الواحدة، ويمكن للمستخدم إعادة شحنها باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي Qi.

يذكر أن شركة هايبر إكس الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر 160 دولارا أمريكيا دون أن تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاقها.

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