الرياض.. كاميرا مراقبة ترصد سرقة بوضح النهار

سجلت عدسات كاميرا المراقبة واقعة غريبة حدثت في الرياض، بعد أن قام سارق، بكسر نافذة سيارة، في وضح النهار، وسرقة حاسوب من داخلها.

وسلجت الكاميرا تحركات السارق، بعد أن أوقف سيارته، وتوجه نحو سيارة متوقفة إلى جانب الطريق، فكسر نافذتها، وأخذ جهازالحاسوب، وغادر المكان بهدوء.

ونشر موقع “عاجل” تصريح لمالك السيارة “علي” حيث أشار فيه إلى أنه يتوقف بشكل معتاد أثناء توجهه للعمل، ليتناول الفطور في أحد المطاعم على طريق الدمام في الرياض.

وبحسب المالك، فقد عاد بعد تناوله وجبة الفطور، ليجد سيارته بنافذة مكسورة وقد سرق حاسوب العمل من داخلها.

وأشار المالك إلى أنه توجه على الفور إلى شرطة الحمراء وغرناطة، وقدم بلاغا بالحادثة، مع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة.

