بلمح البصر نهر يبتلع منزلاً

المنزل انهار إثر انزلق أرضى وقع فى المنطقة [انترنت]

وثق مقطع فيديو سقوط منزل ضخم في مجرى نهر تينيسي بالولايات المتحدة.

ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة. ونجحت فرق الإنقاذ في إجلاء السكان من المنزل سريعا قبل لحظات قليلة من الانهيار.

مثل قطعة البسكويت التى تسقط فى كأس الشاى، هكذا وصفت تقارير إعلامية لحظة سقوط منزل ضخم فى مجرى نهر بالولايات المتحدة، حيث وثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق فى ولاية شرقى البلاد، لحظة سقوط المنزل فى نهر تينيسى الذى يقع بمقاطعة هاردن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المنزل انهار إثر انزلق أرضى وقع فى المنطقة، ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة، كما ذكرت شبكة “سى إن إن”، أن هناك منزلين انهارا فى مياه النهر خلال عطلة السبت الماضى، كما نقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء سكان أحد المنزلين بسرعة قبل قليل من حدوث الانهيار.

