إزالة الكرش بأهم الخضراوات التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي [انترنت]

تساعد أغذية معينة على التخلص من تراكم ‫الدهون في منطقة البطن (الكرش)، مثل ‫عصير الخيار و‫الشاي الأخضر و‫الطماطم.

و‫قدمت مجلة “فرويندين” الألمانية قائمة ‫بأهم الخضراوات التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي -أو ما يعرف بالأيض- ‫في أجسامنا، مما يساعد في فقدان الوزن، ومنها:

1- ‫البروكلي

‫يحتوي البروكلي على الكالسيوم الذي يساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى ‫الكثير من فيتامين “سي”، وهي تركيبة جيدة جدا لتعزيز عملية الأيض والتخلص ‫من الماء الزائد في الجسم.

2- ‫الشمر

‫يعتبر الشمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف وحمض الفوليك، وتساعد ‫الألياف الموجودة فيه على ربط المواد والأجسام غير المرغوب فيها ‫بالأمعاء، وتخلص الجسم منها مع الفضلات.

3- ‫الكرنب الأجعد

‫يحتوي هذا النوع من الكرنب على نسبة عالية من فيتامين “أي”، كما أنه يحتوي ‫على جميع فيتامينات “بي” تقريبا، والكالسيوم الذي يساعد ارتباطه بفيتامين “سي” ‫على تعزيز عملية الأيض.

4- ‫الخيار

‫يتكون الخيار من 95% من المياه، ويمتاز بانخفاض السعرات الحرارية، ‫ويحتوي على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات “أي” ‫و”كي” و”سي”، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم والتخلص من المواد غير ‫المرغوب فيها.

5- ‫الشمندر

‫يعزز الشمندر من وظائف خلايا الكبد والمرارة، وله تأثير جيد على عملية ‫الهضم، وهو مدر للبول.

6- ‫السبانخ

يوفر السبانخ للجسم حمض الفوليك مع العديد من الفيتامينات والمعادن، ‫وكذلك الكلوروفيل المسؤول عن لون الورقة الخضراء، كما أن له تأثيرا جيدا ‫على الهضم.

7- ‫البصل

‫البصل غني بالمواد المضادة ‫للأكسدة.

The post أغذية تخفف «الكرش» وتعزز عملية الأيض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا