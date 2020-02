سنغافورة تحجب صفحة « ستيتس تايمز ريفيو» وسط قلق فيسبوك

المدونة نشرت أنباء كاذبة مرارا ولم تلتزم بقانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت [انترنت]

قال مسؤول موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، إنه “قلق بشدة” بشأن الأمر الذى أصدرته الحكومة السنغافورية بحجب صفحة مدونة على الموقع في إطار قانون مثير للجدل لمكافحة الأنباء المزيفة.

وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع أمرا لفيسبوك بحجب صفحة (ستيتس تايمز ريفيو) في سنغافورة قائلة إن هذه المدونة نشرت أنباء كاذبة مرارا ولم تلتزم بأي من التوجيهات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت.

وقال مسؤول فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إنه ملزم بحجب الصفحة بموجب القانون.

وقال البيان “نرى أن الأوامر من هذا القبيل غير متناسبة وتتنافى مع زعم الحكومة بأن قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت لن يستخدم كأداة رقابة”.

ولم ترد حكومة سنغافورة حتى الآن على طلبات للتعقيب.

ويدير السياسي السنغافوري أليكس تان المقيم في أستراليا صفحة (ستيتس تايمز ريفيو) التي تشتهر بمقالاتها النقدية المناهضة للمؤسسات.

بدأ سريان قانون مكافحة الأنباء الكاذبة في أكتوبر وسط قلق من جماعات مدافعة عن الحقوق وسياسيين معارضين يخشون من أن يستخدم لإسكات المعارضة.

