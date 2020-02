إحذر.. «7» أشياء لا تستخدمها لتنظيف شاشة الهاتف

يعتبر الحفاظ على نظافة شاشة الهاتف طول الوقت أمرًا صعبًا؛ فغالبًا ما نجد عليها آثارًا للغبار وبصمات الأصابع وغيرها، نظرًا لاستخدامنا للهاتف على مدار اليوم، وهناك الكثير من الأشياء التي يستعملها الكثيرون لتنظيف الشاشة مثل: قِطع الأقمشة، أو بعض المنظفات.

يوجد بعض المواد التي يجب ألا تستخدمها أبداً، لأنه على الرغم من أنك قد ترى نتائج جيدة في البداية، فإنها قد يكون لها تأثير سلبي بالغ على شاشة الهاتف على المدى الطويل.

1- منظفات النوافذ والزجاج: تحتوي بعض الهواتف الحديثة، مثل هاتف iPhone XR على طبقة واقية مهمتها مقاومة الماء والزيوت فقط، وبالتالي فإن استخدام المواد الكيمائية في تنظيف النوافذ الزجاجية يؤدى إلى إزالة هذه الطبقة ويجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش.

2- منتجات تنظيف المنزل: استخدام منتجات التنظيف المنزلية أيضًا مثل: منظفات المطبخ، أو الأرضية في تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ على شاشة الهاتف، لاحتواء بعض هذه المنتجات على تركيبات كيميائية قوية، وقد تتسرب إلى المكونات الداخلية للهاتف مما يتسبب في ضرر أكبر.

3- الخل: يمكن أن يكون له تأثير بالغ عند استخدامه لتنظيف شاشة الهاتف، حيث يتسبب في إزالة الطلاء الواقي للشاشة، ومع ذلك يمكنك استخدام محلول مخفف منه – مزيج بنسبة 50/50 من الخل والماء المقطر – لتنظيف أجزاء أخرى من الهاتف مثل: الجانبين والخلفية.

4- المناديل المبللة: تحتوي هذه المناديل عادةً على نسبة كحول، ونظرًا لأن العديد من شاشات الهواتف الحديثة تحتوي على طبقة واقية فيمكن للكحول أن يزيل هذه الطبقة بشكل أسرع بمرور الوقت، مما يجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش.

5- الهواء المضغوط:

بطبيعة الحال يعتبر الهاتف حساسًا لكل عوامل الضغط الخارجية، لذا تجنب توجيه الهواء الخارج من أجهزة الضغط – عادةً تستخدم لطرد الغبار من أجهزة الكمبيوتر – نحو شاشة الهاتف. وهذا الضغط الموجه بغرض تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يتسبب في بعض الأضرار، خاصة لمنفذ سماعة الميكروفون في الأعلى.

6- مزيل المكياج:

يمكن أن يُشكل ضررًا بالغًا عند استخدامه لتنظيف شاشة الهاتف، بسبب بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعه، والتي يمكن أن تسبب ضررًا لشاشة أي جهاز إلكتروني.

7- المناديل الورقية والأقمشة الخشنة:

قد تكون وسيلة مناسبة لتنظيف شاشة الهاتف، ولكن قد يتسبب الاحتكاك الشديد أثناء تنظيفك لشاشة الهاتف في تلفها أو خدشها، لذلك تعامل مع الشاشة برفق ولطف أثناء تظيفها.

كيفية تنظيف شاشة الهاتف: يصعب منع ظهور بصمات الأصابع على شاشة الهاتف، والطريقة الأكثر أمانًا والأكثر فاعلية لمسح بصمات الأصابع من على الشاشة هي استخدم الماء المقطر لترطيب قطعة قماش قطنية ثم مسح الشاشة بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي.

ويمكن استخدام هذه الطريقة في تنظيف الجزء الخلفي، والجوانب، كما يمكن استخدام منتجات مثل: Swipe Wipes أو Whoosh لإزالة أي بقع على الشاشة.

ولإزالة الرمل والغبار يمكنك وضع شريط لاصق على منافذ الهاتف، مثل: السماعة الخارجية لامتصاص أي رمل أو غبار قد يكون عالقًا في هذه المنافذ، وبالنسبة إلى ثقوب السماعات الصغيرة التي يتعذر الوصول إليها يمكنك استخدام بعض الأدوات المخصصة للوصول لهذه المنافذ الصغيرة.

The post إحذر.. «7» أشياء لا تستخدمها لتنظيف شاشة الهاتف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا