سألته «هل ما زلت تحبني؟» فقتلها

أنا أحبك… وأريدك فقط أن تحبني أنت أيضا [ارم نيوز]

قتل محقق شرطة بريطاني متقاعد، زوجته خنقا حتى الموت بمنزلهما بمدينة أبردين في بريطانيا بعد أن سألته ”هل مازلت تحبني؟“، حسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن الزوج كيث فاركوهارسون (البالغ من العمر 60 عاما)، ادعى أمام الشرطة أن زوجته أليس (البالغة من العمر 56 عاما)، وتعمل مدرسة مساعدة بإحدى المدارس الابتدائية، ولديه منها 3 أبناء، صدمت رأسها في غرفة النوم وذلك أثناء استحمامه.

وكشفت هيئة المحلفين في المحكمة العليا أكاذيب الزوج، ووجهت له تهمه القتل العمد، قبل أن يعترف أنه اضطر لفعل ذلك والكذب حتى لا ينكشف أمره لعائلته، في حين سيواجه فاركوهارسون عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال غاري وينتر، أحد المحققين في الجريمة إن الزوج حاول تضليل الشرطة والمسعفين وأسرته والجميع لإبعاد الشبهات عن نفسه.

ولفاركوهارسون سجل حافل بالفضائح الجنسية، الأمر الذي دفعه للاستقالة من عمله، رغم ذلك ظلت الزوجة بجواره ودعمته حتى بعد تركه الخدمة.

بعدها عمل الرجل سائق تاكسي مستخدما سيارته المرسيدس، فاكتشفت الزوجة في ذلك الوقت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، لكنه أنهى هذه العلاقة، وفي أثناء المحاكمة ظهرت رسالة نصية أرسلتها الزوجة لزوجها في 2016 قائلة: ”أنا أحبك… وأريدك فقط أن تحبني أنت أيضا“، وفي 2018 اكتشفت أليس علاقة كيث مع امرأتين ورأت بنفسها رسائل جنسية صريحة متبادلة بينهم.

في صباح يوم الجريمة كان الزوج يستعد لبدء مناوبته كسائق لشاحنة مدرسية بينما كانت أليس مستلقية على الفراش فسألته إن كان لا يزال يحبها، فما كان من الزوج إلا أن أخذ بخنقها، وأظهرت نتائج فحص الجثة بعد ذلك وجود كدمات وعلامات على رقبة الزوجة، التي كانت تقاتل من أجل حياتها.

