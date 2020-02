أسد ينقض على طفلة.. ولكمة «هائلة» تحسم كل شيء

أسد لكمه في الوقت المناسب لينقذ طفلة في السادسة من عمرها [انترنت]

برهن رجل أميركي على شجاعته الفريدة، عندما انقض على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وصباح الأحد، ذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للمشي في متنزه بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفر الأسد هاربا.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن”.

وأصدر متنزه “Rancho San Antonio County Park” بيانا وجه فيه نصائح للناس بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال.

وقال البيان إنه يجب على الشخص أن يضخم من وقفته ويصدر أصواتا مرتفعة في حال صادف أسدا جبليا، فيما يجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.

