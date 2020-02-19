مهرجان برلين السينمائي يطلق جائزة “الدب الفضي”

احتفالا بالذكرى الـ 70 لانطلاق مهرجان برلين السينمائي قررت إدارة المهرجان إطلاق جائزة جديدة في دورته القادمة التي ستعقد ما بين 20 فبراير الجاري والأول من مارس الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة طرح جائزة “الدب الفضي” لتعوض تعليق جائزة ألفريد بارو، أول رئيس للمهرجان بعد الحرب العالمية الثانية بسبب اتهامه بالنازية.

وبدءا من الدورة القادمة سيحصل المبدعون في مجال صناعة السينما على جائزة الدب الفضي عوضا عن جائزة ألفريد بارو المعلقة حتى إشعار آخر.

الجدير بالذكر أن ألفريد بارو تولى رئاسة مهرجان برلين السينمائي في الفترة الممتدة ما بين عام 1951 و1976، في حين بدأت اللجنة المنظمة للمهرجان بمنح جائزة باسمه منذ العام 1987 لتكون بمثابة تكريم له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية