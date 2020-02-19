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مهرجان برلين السينمائي يطلق جائزة “الدب الفضي”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفالا بالذكرى الـ 70 لانطلاق مهرجان برلين السينمائي قررت إدارة المهرجان إطلاق جائزة جديدة في دورته القادمة التي ستعقد ما بين 20 فبراير الجاري والأول من مارس الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة طرح جائزة “الدب الفضي” لتعوض تعليق جائزة ألفريد بارو، أول رئيس للمهرجان بعد الحرب العالمية الثانية بسبب اتهامه بالنازية.

وبدءا من الدورة القادمة سيحصل المبدعون في مجال صناعة السينما على جائزة الدب الفضي عوضا عن جائزة ألفريد بارو المعلقة حتى إشعار آخر.

الجدير بالذكر أن ألفريد بارو تولى رئاسة مهرجان برلين السينمائي في الفترة الممتدة ما بين عام 1951 و1976، في حين بدأت اللجنة المنظمة للمهرجان بمنح جائزة باسمه منذ العام 1987 لتكون بمثابة تكريم له.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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