اكتشاف أثري كبير في روما

شهدت منقطة المنتدى الروماني في العاصمة الإيطالية روما اكتشافا تاريخيا مهما، إذ اكتشف علماء الآثار الذين يقومون بالتنقيب في تلك المنطقة ضريح رومولوس مؤسس المدينة القديمة.

وقال العلماء إنهم اكتشفوا الضريح بغرفة تحت الأرض احتوت على تابوت حجري بارتفاع 1.4 متر يعود تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد، ومذبح.

وأكد العلماء أن موقع الضريح قريب من المجمع الرئيسي للمباني العامة التي كانت تضم مجلس الشيوخ والمنبر.

وعبرت عمدة المدينة فيرجينيا راغي عن سعادتها بهذا الاكتشاف من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر قالت فيها إن روما تعج بكنوز مدهشة للغاية.

وستعلن إدارة الكولوسيوم الأثرية عن الاكتشاف الأثري الجديد يوم الجمعة القادم.

يذكر أن الأساطير الرومانية القديمة تنسب بناء مدينة روما لرومولوس وشقيقه التوأم ريموس اللذين عاشا في طفولتهما بكنف ذئبة، وهذا ما يفسر اتخاذ الذئبة كشعار لمدينة روما.

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