تسريبات تكشف مواصفات هاتف Honor الجديد

سربت مجموعة من التقارير مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه شركة Honor الصينية في الأسواق قريبا تحت اسم Honor 9X LITE.

وأكدت التسريبات قدوم الهاتف الجديد بمعالج Kirin 710 ونظام تشغيل Android 9 Pie، وواجهة MagicUI.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة Full View مقاس 6.5 بوصة، وستحتوي هذه الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ 4 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 3750 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن التسريبات أكدت طرح الشركة الصينية لهاتفها الجديد في الأسواق قبل نهاية شهر فبراير الجاري بسعر 207 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية