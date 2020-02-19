عبير صبري تلعب دور الأم في “دهب عيرة”

واصلت الفنانة المصرية عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل دهب عيرة الذي سيكون جزءا من الموسم الرمضاني القادم.

وتلعب النجمة المصرية في هذا العمل دور الأم، حيث ستكون أُمّا للفنانين هنادي مهنا وتيام مصطفى قمر، وزوجة للفنان خالد سرحان.

وأكدت النجمة المصرية أن دورها الجديد سيكون مختلفا بشكل كلي عن جميع الأدوار التي لعبتها خلال حياتها، وبأنها ستظهر فيه بصورة جديدة.

ونفت الفنانة المصرية الشائعات التي دارت حول عدم قدرة فريق العمل على إنجاز العمل قبل الموسم الرمضاني، وأكدت أن العمل سيعرض في الشهر المبارك.

وسيشارك في مسلسل دهب عيرة الذي سيخرجه سامح عبد العزيز نخبة من نجوم الدراما العربية أمثال يسرا، عبير صبري، جومانة مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، وخالد أنور وغيرهم.

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