موتورولا تكشف عن هاتف “أنيق وقوي”

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتف حديث ومتطور أطلقت عليه اسم Moto G8 Power.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض+FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي الجهاز بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وزجاج يحميه من الخدوش والصدمات.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز لـ64 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته القوية التي تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة يومين في حال استخدم لتصفح الإنترنت والمكالمات، ولعدة أيام في وضع الاستعداد، وبقدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

وستطلق الشركة الأمريكية هاتفها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 450 دولارا أمريكيا.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق نسخة مبسطة من هذا الجهاز ستطلق عليها اسم Moto G8 Power let بسعر 300 دولار أمريكي.

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